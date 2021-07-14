Археологи обнаружили неизвестную популяцию первобытных людей

Ученые обнаружили в Грузии остатки древнего человека, который не принадлежит ни к одной известной популяции. Его ДНК уже проанализировали.

Об этом пишет портал Current Biology.

Отмечается, что останки были найдены в пещере под названием Сацурблия. По словам ученых, люди обитали в ней довольно продолжительный период. Однако о них было мало данных. И вот, из почвы ученые смогли достать образцы ДНК женщины, которая проживала в пещере более 25 тысяч лет назад.

По словам экспертов, женщина принадлежала к группе гоминидов, которая до этого не была известна современной науке.

Сообщается, что для идентификации был использован новый метод анализа ДНК. Однако у него есть свои минусы. К примеру, он выдает низкую точность датировки, а также открывает возможность загрязнить образцы сторонними веществами.

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