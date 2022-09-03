Архитекторы создали дом для жизни на Марсе

Разработкой дома, приспособленного для Марса, занялись британские архитекторы, которые спроектировали несколько научных станций в Антарктиде.

Британские архитектурно-дизайнерские компании Hugh Broughton Architects и Pearce+ создали прототип здания, способного выдержать строгие условия Марса. Речь идет о надувном доме площадью в 53 метра, который был бы наполнен специальным бетоном, чтобы защитить астронавтов от космической радиации и экстремальной температуры Красной планеты.

Об этом пишет «Interesting Engineering».

Также на крыше дома можно закрепить солнечные панели, чтобы снабдить жилье электроэнергией. Дом, по словам архитекторов, может хорошо сохранять тепло, что очень важно на Марсе, где температура ночью опускается до -60 градусов Цельсия.

«Мы можем обеспечить много удобств на Красной планете, но большими усилиями. Например, воду придется добывать из льда или путем очистки. Со светом не будет проблем, но во время пылевых бурь солнечные панели не будут эффективными. Что делать в таких случаях, пока не решено, но теоретически можно использовать водород или атомную энергию», — заявил планетолог Боб Мейгілл.