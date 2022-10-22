Армия российской федерации* убила в Украине 430 детей и еще 818 получили ранения.

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме.

На утро 22 октября более 1 248 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и более 818 получили ранения разной степени тяжести. Однако реальное число жертв агрессии рф может быть куда больше.

Данные не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 417, Харьковской — 260, Киевской — 116, Николаевской — 77, Запорожской — 69, Черниговской — 68, Луганской — 64, Херсонской — 57, Днепропетровской — 31.

В результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами россии повреждено 2 663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что армия рф заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – одного один из больших энергообъектов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!