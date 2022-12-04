Астролог предупредила три знака Зодиака об опасности в декабре

Валентина Виттрок рассказала, что ждет тех, кто попал в не очень счастливый список.

Астролог Валентина Виттрок составила прогноз на декабрь 2022 для всех знаков Зодиака. Эксперт отметила, что для трех знаков месяц будет довольно сложным. В этот список попали Тельцы, Близнецы и Девы.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Вплоть до 22 декабря представители данного знака Зодиака будут какие-то проблемы с оформлением документов, а также с финансовыми вопросами. Например, Тельцы могут просить разрешение на что-то, оформлять визу, брать кредит или гасить займ.

Виттрок объяснила, что декабрь — это экстремальное время, и столкновение с опасностью вполне может быть.

Близнецы

Плохо влиять на дела этих людей будет ретроградный Марс в Близнецах. Вот что Виттрок говорит по этому поводу: «Скорость в делах и планах не увеличивается, вызывая раздражение. Лучше вернуться к неоконченным проектам. Декабрь — время публичное. Меркурий с Венерой предусматривают получение дивидендов и финансовой поддержки от партнеров. После 22-го лучше не строить планов».

Дева

Третий не очень везучий знак — Девы. С длительным присутствием Марса в Близнецах у Девы может быть напряженный период в профессиональной деятельности. Астролог говорит, что не стоит форсировать процессы.

В декабре Девы могут расплачиваться за ранее допущенные ошибки. За них придется не только расплатиться, а еще и исправить их.