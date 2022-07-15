Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым повезет в бизнесе

У этих людей точно есть «жилка», которая способствует удаче в развитии собственного дела, считают эксперты по звездам.

Склонность к ведению бизнеса решает в карьере человека очень многое. Например, те, кто имеет специальную «чуйку», могут без труда найти себе дело по душе и сделать его прибыльным. Другие же годами могут пытаться достичь успехов, но у них ничего не получится. Астрологи назвали тех, кто может быть наиболее мастерским бизнесменом или бизнесвумен.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Уроженцы данного знака постоянно ищут что бы подешевле купить и как бы это подороже продать. Они идеально справляются с этой обязанностью. Также Близнецы любят делать что-то руками, поэтому самый лучший вариант ведения бизнеса для них — собственное производство.

Весы

Весы довольно предприимчивы. Они умеют считать и свои деньги, и чужие. Часто они достигают настоящих высот в продаже и рекламировании.

Занимаясь бизнесом в «своей» сфере, уроженцы данного знака смогут не только хорошо зарабатывать, но и получать от своей деятельности настоящее удовольствие.

Козерог

Фраза «язык подвешен» больше всего иллюстрирует представителей этого знака Зодиака. Они могут без труда прорекламировать свой товар, продукт, им под силу убедить человека в необходимости купить ту или иную вещь. В общем, Козероги — настоящие «продажники». Именно в этой сфере им стоит открывать свое дело. Торговля — это их стихия.