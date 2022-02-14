Астрологи назвали лучшую дату для свадьбы в 2022 году: будете жить в любви и достатке

Как часто мы обращаемся к помощи небесных светил, чтобы понять, что нас ждет в ближайшем будущем. Главный вопрос, который тревожит миллионы невест по всему миру — какую дату лучше выбрать для судьбоносного события. Для тех, кто планирует свадьбу в 2022 году, у нас есть ответ.

В первую очередь стоит знать, что в течение всего 2022 года будут как благоприятные, так и не подходящие дня для бракосочетаний. В астрологии самым плохим периодом для заключения браков называют период ретроградного Меркурия. Собственно, это время неблагоприятно почти для всего, хоть из дома не выходи.

Об этом пишет Сегодня.

Астрологи утверждают, что браки, заключенные в период ретрограда Меркурия, по статистике заканчиваются разводом или проблемами на всю семейную жизнь.

Самым же удачным временем для заключения браков является период, когда большинство планет находятся в созвездиях Рака или Льва. Такое расположение планет символизирует любовь, радость и счастье.

Стоит знать, что в 2022 году с конца апреля по знаку Рака будет идти Черная Луна. Этот период также неблагоприятен для проведения свадьбы. Еще один период – с конца июня по середину июля также будет не самый лучший.

Возьмите на заметку, что самым идеальным днем для свадьбы в этом году является 28 июля. В этот день будет новолуние в знаке Льва. Это означает, что именно в этот день влюбленные смогут заложить потрясающую созидательную энергию, а она поспособствует процветанию и благополучию новой семьи.

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