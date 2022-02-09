Астрологи назвали любимые блюда всех знаков зодиака

Узнайте, перед чем не сможет устоять каждый из нас.
Об этом пишет Обозреватель.
Овен
Импульсивные Овны часто заказывают еду, не задумываясь. Им нравятся сытные блюда, такие как традиционный стейк и картофель фри.
Телец
Уроженцы этого знака получают удовольствие от еды и любят сытные, традиционные блюда. Особенно предпочитают все, что сделано из макарон и сыра.
Близнецы
Любопытные Близнецы с удовольствием открывают для себя окружающий мир. Таким образом, они без колебаний пробуют блюда разных культур.
Рак
Эмоциональные Раки очень привязаны к своей семье. Они обожают все традиционные блюда, особенно рыбные.
Лев
Самоуверенные Львы не любят готовить и предпочитают заказывать еду. Им нравятся не только сытные и традиционные блюда, но также более оригинальные.
Дева
Представители этого знака питаются сбалансировано и полезно, так как очень бережно относятся к своему здоровью. Им нравятся салаты.
Весы
Уроженцы этого знака питают слабость к иностранной кухне. Особенно любят острые блюда и обожают тапас, перец чили и буррито. Но также сладкое есть в их рационе.
Скорпион
Страстным Скорпионам нравится есть в дружеской атмосфере, с друзьями или семьей. Нет ничего лучше простого блюда, которым можно поделиться, — и это пицца.
Стрелец
Рожденные под этим знаком любят готовить, чтобы угостить гостей. Они предпочитают простые блюда, такие как ризотто и рыбу.
Козерог
У чутких Козерогов нет особенных предпочтений в еде. Они обычно едят все простое: лазанью, салат и суп.
Водолей
Трудолюбивые Водолеи любят готовить небольшие блюда и угощать близких. Они питают слабость к блинам и выпечке.
Рыбы
Мечтательные Рыбы не любят есть в одиночестве и предпочитают собираться семьей. Им нравятся качественные продукты, такие как курица или лосось.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.