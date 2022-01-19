Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждет бедность в старости

Эксперты по звездам определили пять знаков зодиака, которых ждет бедность в старости. Узнайте, в чем может быть причина их безденежья, передает Обозреватель.

Стрелец

Смелые и решительные Стрельцы без труда находят новаторские идеи, однако их неспособность работать в команде и копить деньги может сыграть с ними плохую шутку. Уроженцы знака тратят заработанное с легкостью и не думают о завтрашнем дне. Об этом они могут очень пожалеть.

Рак

Уроженцы этого знака не особо стремятся зарабатывать больше, их филосовия — довольствоваться малым. Раки часто помогают другим и ничего не просят взамен. Но если помощь понадобится уже им, то далеко не все окажутся готовыми одолжить деньги или оказать какую-то услугу. Им нужно позаботиться о финансовой подушке безопасности, чтобы не жить в старости в нищете.

Рыбы

Рыбы — прирожденные стратеги.. Они имеют много качеств, необходимых для накопления богатства. Но зарабатывать деньги им мешает неумение рисковать — Рыбы долго не решаются начать свое дело или сменить работу. К тому же от уроженцев знака часто отворачивается удача — они могут потерять все в один миг, и на старости остаться без денег.

Весы

Представители этого знака часто не могут выйти из своей зоны комфорта. Они настолько боятся финансовых рисков, что решают ничего не делать. Им нужна поддержка, чтобы действовать. Весы счита.т, что и в бедности можно жить счастливо, и это их главная ошибка, о которой еще придется пожалеть.

Близнецы

Рожденные под этим знаком обладают замечательными качествами коммуникатора. Однако их неспособность принимать решения подавляет амбиции. Им было бы полезно отбросить сомнения и начать действовать, иначе они так и останутся без денег.