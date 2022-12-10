Астрологи назвали самых мудрых женщин по знаку Зодиака

Эти женщины знают, как получить желаемое.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Стихия знака Зодиака Лев — огонь. То есть это уже говорит само за себя. Эти девушки — настоящий «пожар», причем во всех смыслах этого слова. Несмотря на излишнюю эмоциональность, они всегда поступают мудро и хитро. Они умеют перекручивать ситуацию в свою пользу, что бы не произошло. Поэтому связываться с ними очень опасно, ведь вам не удастся их переиграть.

Козерог

Эти женщины знают, что, где и когда сказать. Интересно, что просто так они не издают звуковые сигналы, только с какой-то целью. У них все продумано на десять шагов вперед. Понять, что происходит в их голове практически невозможно, ведь они не раскрывают своих истинных мотивов. С ними порой сложно, но очень интересно.

Рак

Девушки, рожденные под этим зодиакальным созвездием, прирожденные мамы и жены. Для них очень важен семейный уют, тепло, соблюдение всех традиций. Они вокруг себя создают атмосферу, когда всем комфортно и хорошо. С ними вы будете как за каменной стеной. Поэтому Раки и попали в список самых мудрых женщин.