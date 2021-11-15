Астрологи назвали шесть долгожителей по знаку зодиака

Лев

Спокойный характер и крепкое здоровье дают Льву все шансы дожить до глубокой старости, пишет Апостроф. Они внимательны к своему самочувствию, придерживаются режима. Кроме того представители знака склонны к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Часто Львы выглядят моложе своих ровесников.

Телец

Эти люди от природы наделены сильным духом. Они рассудительны и склонны действовать, сталкиваясь с трудностями, а не лежать на диване и страдать. Им по силам даже самые сложные задачи. Тельцы следят за своим здоровьем, они практичные и умные. Чтобы прожить долго им важно не забывать об отдыхе.

Рак

Хотя Раки довольно легкомысленно относятся к своему здоровью, они подпитываются за счет близких. Благодаря сильной интуиции представители знака выбирают себе в спутники жизни того, кто может восполнить их потребности. Они не выносят одиночества и рядом с подходящим партнером живут долго и счастливо.

Рыбы

Рыбы трудолюбивы, что обеспечивает им здоровый сон, а также очень чистоплотны. У них дома все практически стерильно. Их слабость в повышенной чувствительности, из-за чего они часто нервничают и много переживают. Тех из них, кому удастся взять под контроль это свое качество, ждет долгая и спокойная жизнь.

Стрелец

Эти люди наделены большим запасом жизненной энергии. Они внимательны к своему здоровью и способны сами себя исцелять. Со своими душевными переживаниями они также справляются самостоятельно. Стрелец склонен к порядку, как внутри, так и снаружи, он умен и рационален, а тонкая интуиция помогает ему избегать опасностей.

Овен

У Овнов есть все для того, чтобы прожить долгую жизнь. У них крепкое здоровье, которое противостоит недугам. Представители знака активны и не склонны лениться. Они все время чем-то заняты и активны. Ощутив недомогание, они не жалеют себя, а ищут способ вылечиться. У них хорошие перспективы дожить до глубокой старости.

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