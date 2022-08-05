Астрологи назвали шесть знаков Зодиака, являющихся лучшими родителями

Астролог составил рейтинг самых лучших родителей и матерей. По его словам, лучшими папой являются Телец, Рак и Лев, а мамочками – Весы, Стрельцы и Водолеи.

Астролог рассказал, на каких пап можно полностью положиться с малышами и какие мамочки больше всего заботятся о своих чадах.

Об этом пишет 24tv.ua.

Лучшие папы

Телец

Тельцы – хорошие родители и детям всегда интересно с ними. Они умеют хорошо заинтересовать своих детей и хорошо провести время, которое запомнится надолго.

Рак

Муж Рак всегда готов прийти на помощь своей жене. Воспитание детей он берет на себя поровну, поэтому на детей выделяет немало времени.

Лев

Львы больше всего заботятся о своих детях. Они заботятся о них с необычайной любовью и заботой.

Лучшие мамочки

Весы

Мамочки-Весы для своих детей не жалеют ни времени, ни энергии. Они приложат все усилия к саморазвитию ребенка и вложат всю душу, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым.

Стрелец

Стрельцы всегда уделяют много времени на воспитание своих детей. Им важно научить детей преодолевать трудности и препятствия, а также быть в жизни самостоятельными.

Водолей

Водолеи очень любят своих детей и гордятся любым их достижением. Водолеи всегда обеспечат своим детям материальный достаток.