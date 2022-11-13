Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых будет очень тяжелая зима

Неприятности будут ходить за этими людьми буквально по пятам.

Овен

У Овнов будут месяцы напряженного труда. Во-первых, у них может быть смена рода деятельности либо смена работы, что повлечет за собой временные финансовые трудности и увеличение времени, которое вы тратите на труд.

Затем следует ждать неприятностей на личном фронте. Как утверждают звезды, эти люди будут ссориться со своими близкими как раз из-за денег. Однако к февралю 2023 года ситуация может стабилизироваться и тяжелый этап начнет уходить.

Рак

Раки будут переживать некие трудности из-за новых условий жизни. Это может быть переезд или необходимость временно находиться в том месте, где Ракам не нравится. Также представители этого знака Зодиака будут испытывать зависть, обеспокоенность, подавленность. Однако ситуация начнет выравниваться ближе к концу зимы. Тогда Раки найдут занятие себе по душе, и смогут направить все свои силы и энергию в реализацию творческого потенциала.

Рыбы

Рыбам стоит подготовиться к тяжелым испытаниям. Здесь будет проверка на прочность как их, так и их второй половинки. Те Рыбы, которые состоят в браке, могут быть этой зимой буквально на грани развода. А все из-за бытовых проблем, которые накопились и «давят» на голову.

Однако звезды советуют держать себя в руках и стараться с гордостью пройти через все испытания.