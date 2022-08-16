Астрологи назвали знаки Зодиака, которых не отпускает прошлое

Таких знаков Зодиака только трое.

Рыбы

Мнительные Рыбы помнят каждого своего обидчика. Они не прощают обид и предательств. Даже спустя много лет они при удобном случае вспомнят, как вы с ними когда-то поступили. Стоит отметить и то, что представители этого зодиакального созвездия очень любят себя накручивать. Им кажется, что каждый встречный хочет причинить им боль, хоть это и не так. Поэтому им очень сложно строить отношения с людьми.

Козерог

Если Козерог однажды переживет печальный опыт, то будет проецировать ситуацию из прошлого и на другие. Им будет казаться, что жизнь закончена, что они уже никогда не будут счастливы. Из-за такого качества их характера часто Козероги остаются одни. Им так проще, так как кажется, что уже ничего не сможет их обидеть или разочаровать.

Водолей

Водолеи, как и Козероги, любят одиночество. Они уверены, что если их никто не будет окружать, то их сердце и душа останутся в целости и сохранности. Так и проходить их жизнь. Редко Водолеи дают людям второй шанс. У них очень хорошая память, поэтому все причиненное им зло они запомнят на всю жизнь.