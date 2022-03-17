Астрологи рассказали об основных жизненных ценностях знаков зодиака

У каждого из нас свои ценности в жизни и свои моральные устои.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овны — оптимисты. Их главное жизненное правило — идти вперед, что бы ни случилось. Они верят в себя и всегда находятся в некоем состоянии повышенного вдохновения. Эти люди не занимаются тем, что им не нравится. Именно поэтому они такие позитивные и радостные. Они ценят комфорт и свободу больше всего на свете.

Телец

Тельцам нужно, чтобы дома все было хорошо — вторая половинка не болела, был порядок и гармония. Главное жизненное правило, касающееся окружающих людей, — «ты меня не трогаешь, и я тебя не трогаю». Тельцы злопамятны и легко выходят из себя. Они очень ценят своих друзей.

Близнецы

Жизненных правил у Близнецов особо нет. Они просто любят веселиться, расслабляться и ненавидят трудности. Больше всего они ценят личный комфорт, возможность заниматься своим хобби. Этих людей нельзя назвать беспринципными, но в бизнесе они могут быть весьма агрессивными.

Рак

Главная ценность Раков — их семья и друзья. Они дорожат близкими людьми больше всего на свете. Этим людям очень комфортно находиться в окружении тех, кому они могут доверять, потому что в целом Раков можно назвать людьми осторожными. Именно для них характерно убеждение «мой дом — моя крепость».

Лев

Львы стремятся к успеху и ставят его порой на первое место. Конечно, они не забывают и о любви. В амурной сфере у них тоже все в полном порядке. Главное жизненное правило этих людей — быть лучшими во всем. Они очень расстраиваются, когда у них не получается что-то.

Дева

Девы ценят финансовую стабильность. Они не жадные, но им нужно знать, что в каждый момент времени у них есть достаточное количество средств для того, чтобы остаться на плаву. Девы следуют правилу «побольше потрудись сегодня, чтобы быть спокойнее завтра».

Весы

Весы — люди спокойствия и размеренности. Им важно, чтобы все было так, как было запланировано. Они не терпят отклонений от расписания и графика. Они очень ценят своих друзей и близких, поэтому стараются их никогда не обижать, хоть это и не всегда у них получается.

Скорпион

Скорпионы — заботливые люди, которые никогда не оставляют своих родственников в беде. Еще они неуступчивы и непреклонны в своих взглядах. Переубедить их в чем-то просто невозможно. Они всегда возвращают людям их доброту, ровно как и плохие поступки. Они следуют принципу: «как ты мне, так и я тебе».

Стрелец

Стрельцы помнят о фразе «живем один раз». Они действительно каждый день проживают, как последний. Это яркие, позитивные и необычные люди, которым очень нравится находиться в постоянном движении. Главная их ценность — это их свобода, независимость, самодостаточность.

Козерог

Жизненное правило Козерогов — «лучше сделать все самостоятельно, медленно, но хорошо, нежели просить кого-то о помощи». Козероги меньше всего на свете желают разочароваться в чем-то. Они ненавидят это ощущение, поэтому очень внимательно подходят как к вопросам здоровья и любви, так и к вопросам финансового характера.

Водолей

У Водолеев много жизненных принципов, но они их постоянно меняют. Возможно, это связано с особенностями их характера или с их стремлением к познанию мира и новым знаниям. Они постоянно узнают что-то интересное о людях, о процессах, происходящих внутри нас.

Рыбы

Рыбы ценят каждое мгновение жизни. Их главная ценность — это то, что они дышат, ходят, любят. Они не имеют четких жизненных правил, но не потому, что они беспринципны, а потому, что они мыслят нестандартно и могут смотреть на одну ситуацию сразу под несколькими углами.