Астрологи составили календарь на август: опасные и удачные даты месяца

Эксперты рассказали, когда наступят неблагоприятные дни августа 2022, на которые ни в коем случае нельзя ничего планировать. Также они назначили самые благоприятные дни месяца.

Для того, чтобы ваши планы складывались удачно, необходимо учитывать фазу луны. Астрологи составили подробный лунный календарь 2022, чтобы ваши дела складывались удачно.

Об этом пишет УНИАН.

Благоприятные дни августа 2022

В середине месяца наступит полнолуние в августе 2022, а в конце на небе взойдет новый месяц. Лунных и солнечных затмений в этом месяце не будет, что уже радует — эти явления крайне отрицательно воздействуют на психику человека и все живое на планете.

Общий перечень удачных дат в августе выглядит так:

Маникюр и педикюр можно делать 1-4, 8-10, 17-19, 25, 28-31 числа.

можно делать 1-4, 8-10, 17-19, 25, 28-31 числа. Лечение зубов пройдет успешно, если вы запишитесь на 1-8, 20-25, 29-31 августа.

пройдет успешно, если вы запишитесь на 1-8, 20-25, 29-31 августа. Свадьбу и венчание лучше планировать на 2-4, 7, 8, 11, 12, 14 число.

лучше планировать на 2-4, 7, 8, 11, 12, 14 число. Для стрижки и окрашивания подходят 1-3, 8, 9, 12, 15, 17, 19-21, 24, 26, 28, 29 августа.

В целом, абсолютно благоприятными днями в августе также считаются 2-5, 7, 8, 10, 11, 14, 17-19, 21, 24, 25, 28 и 30 число.

Общий лунный календарь на август 2022 года

Важно помнить, что в новолуние, полнолуние и период убывающей луны — это «тяжелые» дни, на которые лучше ничего не планировать. Для того, чтобы вы случайно не ошиблись, УНИАН предлагает список важных дат августа:

Новолуние — 27 августа

— 27 августа Полнолуние — 12 августа

— 12 августа Растущая луна с 1 по 11 августа и с 28 по 31 августа

с 1 по 11 августа и с 28 по 31 августа Убывающая луна с 13 по 26 августа

с 13 по 26 августа Лунное затмение — нет

— нет Солнечное затмение — нет

График удачных и неудачных дней выглядит следующим образом:

Благоприятные дни в августе 2022 : 2-4, 7, 8, 10, 11, 17, 18.

: 2-4, 7, 8, 10, 11, 17, 18. Неблагоприятные дни в августе 2022 : 22, 23, 26, 27.

: 22, 23, 26, 27. Нейтральные дни в августе 2022 : 1, 5, 6, 9, 12-16, 19-21, 24, 25, 28-31.

Негативных дней в этом месяца всего 4, поэтому запомните их, чтобы не подвергать себя опасности в эти сомнительные даты.