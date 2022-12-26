Астронавты NASA показали, как выглядит настоящая зима на Марсе

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA создали специальный видеоролик, в котором показали особенности марсианской зимы.

Об этом пишет Space.

Марс – это пустынная и холодная планета, а зимой здесь уровень температуры опускается чрезвычайно низко. Тем не менее инопланетные зимние пейзажи этой планеты впечатляют. За последние несколько десятилетий космические аппараты NASA смогли обнаружить достаточно много странных особенностей на поверхности Марса, особенно если речь идет о льде.

Одни из важнейших открытий, которые сделали ученые, можно считать обнаружение на Марсе водяного льда. Но еще там существуют снег и иней. В частности, об этом и о других особенностях планеты, рассказали в новом видео ученые из Лаборатории реактивного движения NASA.

«В некоторых местах на Марсе можно обнаружить такой, как и на Земле водяной лед. Он находится прямо под поверхностью, и это мы узнали благодаря нашим космическим аппаратам. Этот водяной лед пригодится для будущих покорителей Марса, когда мы туда полетим», — говорит Сильвен Пике из Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам ученых, на Марсе также существует сухой лед, который являет собой твердую форму углекислого газа (CO2). Вместо того чтобы таять, как это происходит с водяным льдом, лед из CO2 сублимирует. И когда этот он переходит из твердого в газообразное состояние, то создает уникальные марсианские пейзажи.

«На Марсе можно увидеть все что угодно: здесь имеются образования на поверхности в форме пауков, вееров, гейзеров, есть даже нечто напоминающее яичницу. Здесь очень много уникальных образований», — говорит Пике.

По словам Пике, на Марсе, как и на Земле выпадают зимние осадки, но здесь снег идет в виде кристаллов водяного льда. А еще на Марсе можно обнаружить иней, который покрывает некоторые поверхности.

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