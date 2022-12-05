На Марсе под куполом предлагают создать природный заповедник

На Красной планете предлагают создать заповедник с земной растительностью, который будет служить как психологическое убежище и ботанический сад для будущих колонистов.

Об этом пишет Futurism.

Инженер Пол Смит из Бристольского университета (Великобритания) считает, что такой заповедник можно создать под огромным куполом на поверхности Марса.

По его словам, заселение других планет и, таким образом, теоретические снижение негативного влияния на природу – это единственный способ сохранить наш вид. Он считает, что неконтролируемый рост населения Земли существенно навредит всей экосистеме планеты. Поэтому нужно создавать новые колонии на Марсе, и возможно даже подвергнуть планету частичному терраформированию.

Конечно же условия на Марсе существенно отличаются от земных. Здесь намного холоднее, планета более сухая и имеет совершенно другую атмосферу. Но с другой стороны под поверхностью планеты, как считают ученые, находятся большие резервуары из водяного льда.

Если использовать эти и другие ресурсы Марса, то можно построить на планете купол с регулируемой атмосферой. Также стоит учитывать тот факт, что местные породы богаты некоторыми элементами, которые могут помочь с выращиванием земных растений. Но стоит отметить, что в марсианском грунте не хватает ряда необходимых микроэлементов, а также обогащающих почву микроорганизмов.

Но Смит не предлагает терраформировать всю марсианскую поверхность. Вместо этого он предлагает создать в таких куполах земные лесные массивы, которые будут эффективно служить оазисами, предлагая, как психологические, так и другие преимущества для колонистов Марса.

«Это будет своеобразное природное убежище, природный заповедник, если хотите, который можно будет использовать для получения ценных ресурсов», — говорит ученый.

Пока что нерешенной проблемой в проекте Смита остается очень высокий уровень солнечного и космического излучения на Марсе, а также остается открытым вопрос, как не такое, как на Земле магнитное поле повлияет на растительность.

«Курсор» писал ранее, что около 3,5 млрд лет назад на поверхности красной планеты существовал огромный океан, который, вероятно, покрывал огромную площадь.