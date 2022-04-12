Бельгийское СТО отказывается обслуживать евреев из-за «позиции Израиля в отношении Украины»

Владелец СТО в Антверпене опубликовал письмо, в котором говорилось, что он больше не будет обслуживать евреев из-за «неприемлемой позиции Израиля в отношении россии».

В письме, отправленном в прошлом месяце различным еврейским организациям, посольству Израиля в Бельгии и средствам массовой информации, говорилось: «С сегодняшнего дня нашим клиентам-евреям больше не рады по вопросам технического обслуживания автомобилей или проблем с электричеством».

Об этом сообщает The Yeshiva World.

Форум еврейских организаций в Бельгии, который заявил, что был шокирован письмом, выступил с заявлением, в котором говорится: «Бельгийские евреи не имеют израильского гражданства и не имеют никакого влияния на решения Израиля».

На прошлой неделе люди пытались образумить хозяина, говоря, что между религией и национальностью есть принципиальная разница, а сам президент Украины Владимир Зеленский еврей, но не гражданин Израиля.

Кроме того, обвинения в адрес Израиля являются «фейковыми новостями», поскольку министр иностранных дел Израиля Яир Лапид несколько раз публично осуждал россию* и называл бойню в Буче военным преступлением. Кроме того, Израиль несколько раз голосовал против россии в ООН, включая голосование на прошлой неделе за исключение россии из Совета по правам человека.

Также ему рассказали, что Израиль предложил самую большую гуманитарную помощь на душу населения из всех стран мира, которые не имеют общей границы с Украиной, включая полевой госпиталь на западе Украины.

Однако владелец СТО, явно мотивированный антисемитизмом, отказался отозвать свое письмо, и форум подал на него жалобу в прокуратуру Бельгии.

Chareidi Член парламента Бельгии Михаэль Фрейлих сказал B’Chadrei Chareidim, что «дискриминация по признаку религии и происхождения является преступлением. Это отвратительная дискриминация, основанная на «фейковых новостях». Надеюсь, не обойдется без последствий. Мы не можем терпеть это в обществе».

«Курсор» писал ранее, что российские солдаты признаются, что боятся украинских военных и отказываются атаковать.