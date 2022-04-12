Израильская программа Pegasus NSO шпионила за руководством Еврокомиссии — СМИ

Израильское шпионское ПО Pegasus NSO шпионила за руководством Еврокомиссии.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
«В этот раз объектами слежки с использованием этой программы, разработанной израильской компанией NSO Group стали высокопоставленные чиновники Европейской комиссии. Более 50 тыс. номеров (телефонов) оказались под слежкой Pegasus. Прослушка велась из Мексики, Индии и Венгрии. В прошлом уже раскрывалась информация о том что это шпионское ПО используют правоохранительные службы Израиля, Азербайджана, Казахстана, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ и другие», — написали администраторы канала.
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