Бен-Гвир принял участие в зажжении ханукальных свеч у Западной стены

Назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и комиссар полиции Яаков «Коби» Шабтай приняли участие в зажжении свечей во второй день Хануки на площади Western Wall Plaza в понедельник вечером.

Об этом сообщает портал Israel National News.

В зажжении свечей также принял участие главный раввин полиции раввин Рами Брачиаху.

Как сообщал Курсор,

ходящий премьер-министр Яир Лапид зажег вторую ханукальную свечу вместе с главой канцелярии главы правительства Наамой Шульц и другими чиновниками.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что после этого состоялась еще одна церемония зажжения с участием советника по национальной безопасности и главы Совета национальной безопасности доктора Эяля Хулта вместе с сотрудниками органов безопасности.

Ранее Курсор писал о том, что 18 декабря во всем мире началось празднование одного из главных еврейских праздников. Ханука — это, прежде всего, праздник веры и напоминание о великом чуде. Около 22 веков назад наши предки стали его свидетелями в Иерусалимском Храме, где оливкового масла из единственного кошерного «однодневного» кувшина, который нашли освободители Храма, хватило на восемь дней (минимальный срок изготовления новой порции).

Праздник, установленный в память об освящении Храма и возобновлении храмовой службы Маккавеями еще во втором веке до нашей эры, и по сей занимает особое место в наших сердцах. Сегодня, как и все эти столетия, Ханука символизирует победу света над тьмой, добра над злом, надежды над отчаянием.

Каждый год Ханука напоминает нам о необходимости верить в чудо и добро. Так пускай же никто и никогда ни на секунду не теряет этой веры.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве представили огромную Ханукию, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Самая большая в мире Ханукия собрана из 136 000 деталей конструктора Lego. Тель-Авив традиционно старается поразить всех самым-самым, а Ханука как раз один из тех праздников, который отмечается согласно всем традициям как светскими, так и религиозными семьями.