Богатейший палестинец потребует от Британии извинений за предполагаемые убийства арабов в 1930-х годах

Муниб аль-Масри, бывший политик и доверенное лицо Ясира Арафата, должен представить в Лондоне досье о произвольных убийствах, пытках и других преступлениях против арабов в 1930-х годах.

Богатейший палестинец потребует от Великобритании официальных извинений за предполагаемое нарушение британского мандата.

Об этом 9 октября сообщает ВВС.

Он планирует представить 300-страничное досье с доказательствами злоупотреблений, когда британцы правили сегодняшним Израилем и палестинскими территориями с 1917 по 1948 год. В документе содержатся подробности произвольных убийств, пыток, использования живых щитов и сноса домов в качестве коллективного наказания.

Муниб аль-Масри, известный как один из самых богатых палестинцев. Аль-Масри утверждает, что эти действия были официальной политикой британских сил, дислоцированных в то время в регионе. Он планирует потребовать от Великобритании официального признания и извинений за предполагаемые преступления. Мужчина был доверенным лицом Ясира Арафата и был твердым сторонником решения о создании двух государств.

Мальчиком в 1944 году он был ранен британскими солдатами. С журналистами 88-летний мужчина поделился своими воспоминаниями.

«Я видел, как людей притесняли. У нас не было никакой защиты, и никто не мог нас защитить», – заявил он.

Аль-Масри представит досье британскому правительству в конце этого года. Два старших юриста-международника изучают доказательства в пользу аль-Масри. Это Луис Морено Окампо, бывший главный прокурор Международного уголовного суда, и бывший специальный докладчик ООН Бен Эммерсон.

Ранее «Курсор» сообщал, что еврейки обвинили республиканцев в «сектантском богословии» и оспорили запрет абортов в Кентукки.