Еврейки обвинили республиканцев в «сектантском богословии» и оспорили запрет абортов в Кентукки

Трое женщин подали в суд в Кентукки из-за запрета абортов. Еврейки заявили, что это противоречит их вере, а также обвинили республиканцев штата в «сектантском богословии».

По их мнению, законодательство, запрещающее аборты, противоречит еврейскому закону. В иске цитируется государственное правило, запрещающее правительству нарушать свободу религии.

Об этом 8 октября сообщает Times of Israel.

В судебном документе, поданном в суд штата Луисвилл, говорится, что законодательный орган штата, в котором доминируют республиканцы, «навязал сектантское богословие», запретив почти все аборты. Судебный процесс имеет сходство с юридическими проблемами запрета абортов по крайней мере в двух других штатах.

«Религиозные убеждения истцов были нарушены: они являются еврейским и еврейским законом («галахой»), заданным и ответившим на вопрос о личности плода тысячи лет назад. Раввины, комментаторы и еврейские правоведы неоднократно подтверждали эти ответы в прошедшие тысячелетия, — указано в иске Кентукки.

Генеральный прокурор Кентукки-республиканец Дэниел Кэмерон дал понять, что будет бороться с судебным процессом, в котором он фигурирует в качестве ответчика. Кэмерон защищал ограничения штата на аборты в различных судах, объявляя свою позицию против абортов в своей кампании на пост губернатора. Эти выборы пройдут в 2023 году.

«Генеральная ассамблея ясно дала понять, что Кентукки будет защищать нерожденную жизнь, и эти законы являются важной частью содружества», — заявил Кэмерон в своем заявлении.

Это последняя попытка отменить далеко идущие запреты на аборты в Кентукки, но новейший иск предлагает еще один юридический поворот, основывая вызов на религиозных основаниях.

Верховный суд Кентукки назначил на ноябрь слушание по другому делу, оспаривающему ограничения на аборты. Высокий суд разрешил почти полный запрет оставаться в силе, пока он рассматривает это дело.

Ранее «Курсор» сообщал, что Верховный суд Израиля отклонил петицию о запрете абортов.