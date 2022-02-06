Богатство и процветание: кого ждет финансовый успех в год Тигра

2022 год – год Тигра – точно порадует представителей трех знаков зодиака, поскольку принесет им богатство, финансовый успех и процветание. Да, деньги не упадут им на голову, но они сумеют выстроить свою деятельность так, что она будет обречена приносить прибыль.

Впрочем, один знак зодиака может особо не напрягаться – деньги сами будут притягиваться к нему в новом году.

Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет Главред.

Топ-3 самых финансово успешных знака зодиака в 2022 году, по мнению Влада Росса, выглядит следующим образом.

1 место – Рыбы

Рыбы в 2022 году могут рассчитывать на невероятный финансовый успех. Они будут просто притягивать к себе деньги.

В наступающем году Рыбы сумеют достичь всех целей, какими бы амбициозными они ни были. Образно говоря, представители этого знака смогут подобрать ключи от всех замков, поэтому все двери будут открыты перед ними.

Если Рыбам предложат сыграть в незнакомую игру, стоит соглашаться, но не делать крупных ставок. Обстоятельства будут на стороне Рыб, что бы они ни решили.

2 место – Овен

У Овна в 2022 году не предвидится проблем с деньгами – их будет достаточно. Финансовый успех станет наградой Овна за его предприимчивость, в частности, он может преуспеть в бизнесе, особенно в середине года.

Да и вообще, с середины лета и до конца сентября 2022 года у Овна практически не будет проблем ни с чем – ни с деньгами, ни с эмоциями. Трудности напрочь уйдут из жизни Овна на это время – во всем его ждет успех.

3 место – Козерог

Козерога в 2022 году ждет финансовый успех, обусловленный весьма выгодными вложениями. Так, удачными будут инвестиции Козерога в землю, недвижимость, бумаги и ценности.

Кроме того, Козерог будет много трудиться, и за эти труды ему воздастся. У него не будет времени на отдых в наступающем году – будет работа, работа и еще раз работа. Будет просто море планов, проектов и очень бурная деятельность. Период хорош и для того, чтобы открыть собственное дело.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.