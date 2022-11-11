Более 18 часов в самолете: названы самые длинные авиарейсы в мире

Авиапутешествия считаются одними из самых быстрых и безопасных способов передвижения. И этот способ пользуется большим спросом, ведь в мире ежедневно совершаются сотни рейсов. И полеты по самому длинному маршруту, который занимает более 18 часов, выполняет авиакомпания Singapore Airlines.

Об этом сообщает DIP.

Самым длинным беспосадочным перелетом является рейс по маршруту Ньюарк – Сингапур. Расстояние между городами составляет 15 332 км, а время в пути становит 18 часов 30 минут. Для такого рейса компания использует специальную версию самолета Airbus A350-900 ULR, в нем имеется только 161 кресло и вообще нет салона эконом-класса. В авиакомпании решили, что пассажирам на обычных креслах будет очень тяжело провести почти сутки в замкнутом пространстве. В самолете есть только бизнес-класс и премиальный экономический класс.

На втором месте находится рейс Лос-Анджелес – Сингапур. Расстояние в 14 096 км самолет авиакомпании Singapore Airlines выполняет за 17 часов 50 минут.

Следующий рейс в списке — Сан-Франциско – Сингапур. Авиаперевозчик преодолевает расстояние в 13 575 за 17 часов 35 минут.

Еще в списке самых длинных авиаперелетов находится рейс Нью-Йорк (Джона Кеннеди) – Манила. Его выполняет филиппинская авиакомпания Philippine Airlines. Расстояние составляет 13 691 км, а время в пути занимает 17 часов 10 минут.

И на пятой строчке — Даллас (Форт-Верт) – Сидней. Австралийский авиаперевозчик Qantas совершает рейс расстоянием в 13 802 км за 17 часов 5 минут.

«Курсор» писал ранее, что член Всемирной ассоциации бортпроводников Шейни Перальта, которая проработала много лет стюардессой и совершала перелеты между США и странами Карибского бассейна, дала пассажирам полезные советы. В основном, касаются они продуктов, которые не стоит брать с собой в салон.