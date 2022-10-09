Стюардесса рассказала, какую еду и напитки не стоит брать в самолет

По ее мнению, многие пассажиры просто не знают, что делают что-то не так, когда берут с собой в полет еду, которая причиняет другим проблемы.

Член Всемирной ассоциации бортпроводников Шейни Перальта, которая проработала много лет стюардессой и совершала перелеты между США и странами Карибского бассейна, дала пассажирам полезные советы. В основном, касаются они продуктов, которые не стоит брать с собой в салон.

Об этом сообщает издание Travel.walla.

По ее словам, чтобы полет прошел комфортно для всех пассажиров и членов экипажа, есть виды продуктов, которые лучше не употреблять внутри самолета.

Еда с резкими запахами

Не стоит брать сэндвич с яйцами или тунцом, потому что резкий запах, исходящий из продуктов, быстро распространится на борту судна и вызовет дискомфорт для других пассажиров. Это касается и бутерброда с колбасой и жареной курицей.

Еда, от которой много мусора

Не стоит брать с собой печенье, чипсы, сухарики или лапшу быстрого приготовления, потому что у нее тоже резкий и специфический аромат, а еще она может спровоцировать беспорядок. Потом экипажу приходится убирать все крошки или «размазанные по креслам» шоколадные конфеты.

Алкогольные напитки

Даже если вы купили спиртное в дьюти-фри или объем взятого вами из дома алкогольного напитка менее 100 мл, вам нельзя употреблять их во время полета. Шейни объясняет, что к туристу, который будет мешать другим пассажирам, будут применяться необходимые меры.

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