Более трех тысяч российских военных уже обратились на горячую линию Минобороны Украины для сдачи в плен

На горячие линии украинского проекта «Хочу жить», через который россияне могут подать заявку на сдачу в плен, уже обратилось более 3 тысяч российских военнослужащих. Солдаты рф* договариваются о сдаче в плен сразу после пересечения границы для сохранения своей жизни, взамен украинские военные гарантируют им безопасность и хорошие условия содержания.

Об этом Министерство обороны сообщает в Телеграме.

Пресс-секретарь проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко проинформировал, что с момента старта зафиксировано более 3 тысяч обращений от российских военных. Количество тех, кто добровольно сдался в плен, в целях безопасности пока не называется.

По словам Матвиенко, этот проект себя полностью оправдал, ведь результат есть и российские военные активно сдаются в плен. Информация о проекте быстро распространяется по территории россии и дает положительные результаты.

«Курсор» писал ранее, что массированные ракетные удары по Украине 10-11 октября свидетельствуют о том, что президент российской федерации владимир путин начал новый этап войны: дистанционное уничтожение критически важной инфраструктуры, жилых домов и убийства мирного населения неизбирательным образом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!