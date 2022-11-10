Британская разведка назвала причины отступления российских войск из Херсона

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 9 ноября военный министр сергей шойгу приказал вывести российские войска с западного берега Днепра в Херсоне, на юге Украины. Генерал сергей суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной решения проблемы с пополнением запасов.

При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает россии осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу, считают в Минобороны Британии.

Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании реки Днепр. Вполне вероятно, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

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