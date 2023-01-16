Британские исследователи назвали напиток, снижающий риск смертности

Данные Британского биобанка показали, что люди, выпивающие две или более чашек черного чая в день, имеют более низкий риск смертности. При этом результат был одинаковым независимо от того, добавлял ли человек молоко или сахар в чай или какой температуры напиток он предпочитал.
Об этом пишет The Guardian.
Исследователи заявили, что по сравнению с теми, кто не пьет чай, у людей, выпивающих две или более чашек данного напитка в день, риск смертности был на 9-13% ниже.
Исследователи из Национального института здоровья использовали данные британского биобанка, в котором 85% из полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет сообщили, что регулярно пьют чай. Из них 89% сказали, что пили черный сорт. Исследование проводилось с помощью анкеты, на которую отвечали с 2006 по 2010 год, и продолжалось более десяти лет.
Таким образом ученые установили, что регулярное потребление черного чая (наиболее широко потребляемого чая в Европе) связано с умеренным снижением общей смертности и, особенно, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет среди взрослых людей среднего возраста.
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