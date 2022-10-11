Будьте осторожны: какие комнатные растения нельзя оставлять в спальне

Если оставить эти растения возле кровати, то может появиться головная боль и другие дискомфортные симптомы.

Спальня – особое место в доме, которое должно передавать атмосферу тепла и уюта. Ее не стоит загромождать лишними шкафами, полками и даже некоторыми комнатными растениями.

Об этом сообщает издание Wday.

Многие женщины использую зелень в горшках, чтобы разнообразить интерьер, но не все растения одинаково полезны. Эксперты говорят, что некоторые из них источают сладкий и тяжелый аромат, например, ландыши, жасмин и лилии. Если оставить их возле кровати, то может появиться головная боль. Однако есть комнатные растения, которые грозят более серьезными последствиями для здоровья.

В спальне нельзя размещать олеандр, алоказию, азалию и герань. Их цветения становятся сильными аллергенами. По сути, все растения с ядовитым соком могут являться аллергенами для людей с индивидуальной непереносимостью. На этом «цветочная опасность» для спальни заканчивается. Бояться, что цветы забирают много кислорода, не стоит. Это происходит, но в ничтожных количествах.

«Курсор» писал ранее, что электроприборы оказывают не самое положительное влияние на человеческий организм, особенно, если постоянно пользоваться телефоном, компьютером и другими устройствами. И чтобы снизить уровень вредного воздействия, эксперты рекомендуют поставить дома некоторые домашние растения.