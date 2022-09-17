Какие комнатные растения защищают от компьютерного излучения

Влияние электромагнитных волн может спровоцировать определенные проблемы со здоровьем, а источниками их воздействия являются компьютеры и бытовая техника.

Исследователи давно доказали, что электроприборы оказывают не самое положительное влияние на человеческий организм, особенно, если постоянно пользоваться телефоном, компьютером и другими устройствами. И чтобы снизить уровень вредного воздействия, эксперты рекомендуют поставить дома некоторые домашние растения.

Об этом сообщает Today.ua.

Кактусы

Специалисты советуют установить возле монитора не один, а срезу несколько кактусов, расположив их в одну линию. Такой барьер защитит вас от вредного излучения, исходящего от компьютера и ноутбука.

Толстянка

Пальмы разных видов увлажняют и очищают воздух, благодаря чему в вашей комнате установится благоприятный микроклимат. К слову, драцена, как и денежное дерево, привлекает в дом благополучие и достаток.

Фикус

Он способен украсить любой интерьер, а при этом выполняет функцию озонатора. Если хотите дышать полной грудью и защититься от вредного воздействия своего компьютера, обязательно обзаведитесь фикусом.

Хлорофитум

Это комнатное растение считается лидером по выработке кислорода. Специалисты уверяют, что самое подходящее место для хлорофитума – на рабочем столе, рядом с компьютером или ноутбуком.

«Курсор» писал ранее, что комнатные растения важны не только для экосистемы в доме, но и для создания благоприятной атмосферы, чтобы привлекать деньги и отсекать негатив. Среди таких – денежное дерево, лимонное и даже кактусы.