Чем лучше завтракать: список самых полезных продуктов для начала дня

Завтрак – это самый важный прием пищи, который дает нам энергию в день. И потому на завтрак стоит выбирать сытные и полезные продукты.

Завтракать рекомендуют в течение 1 часа после пробуждения. Это обязательно должна быть полезная пища, содержащая белки, жиры и углеводы.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Яйца богаты белком, холином и другими важными питательными веществами. Они обеспечивают ощущение сытости, благодаря чему мы потребляем меньше калорий в течение дня.

Овсянка успокаивающе действует на желудок и регулирует работу кишечника. Эта пища богата уникальной клетчаткой под названием бета-глюкан, которая снижает уровень холестерина и заставляет вас чувствовать себя сытыми. Овсянка также содержит антиоксиданты. Учитывая, что в ней мало белка, овсянку лучше варить на молоке, а не на воде или есть вместе с яичницей или кусочком сыра.

Семена чиа — один из лучших источников клетчатки. Семена чиа также богаты антиоксидантами, которые защищают наши клетки от нестабильных молекул или свободных радикалов.

Фрукты — источник витаминов, калия и клетчатки. Цитрусовые, например, содержат много витамина С. Один крупный апельсин обеспечивает более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина С. В сочетании с яйцами, творогом, сыром или греческим йогуртом – это тоже идеальный вариант завтрака.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, полезные для мозга и нервной системы. В нем также много кофеина, которые улучшают настроение и ускоряют метаболизм. Любопытно, что чашка зеленого чая содержит примерно столько же кофеина, сколько половина чашки кофе.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.