Черная дыра разорвала звезду на части и спустя годы вспыхнула, извергая материю

Черная дыра на расстоянии около 650 миллионов световых лет разорвала звезду на части и поглотила ее в 2018 году, а затем, почти три года спустя, она «вырвала» часть звездного материала, что, по словам астрономов, они никогда раньше не видели.

Черная дыра выбрасывала материал со скоростью, близкой к половине скорости света.

Об этом 20 октября сообщает Центр Астрофизики в «Твиттере«.

Ученые удивлены, что им удалось наблюдать такое явление впервые. Процесс требует дальнейшего изучения.

«Это застало нас врасплох — никто никогда не видел ничего подобного раньше», — сказала Иветт Сендес, научный сотрудник Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики.

Исследователи сообщают, что черная дыра выбрасывает материал, который движется со скоростью, равной половине скорости света, но они не уверены, почему этот выброс был задержан на несколько лет. Это противоречит тому, что ученые до сих пор знали о пищевом поведении черных дыр, феномене, который Сендес сравнивает с отрыжкой после еды.

A black hole is burping up the remains of a star that it shredded and consumed nearly 3 years ago. “This caught us completely by surprise — no one has ever seen anything like this before,» says astronomer Yvette Cendes. Learn more about the phenomenon: https://t.co/FaOeV9TEWX pic.twitter.com/9aJYZ0Y41M — Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (@CenterForAstro) October 13, 2022

Необычное явление было обнаружено, когда исследовательская группа пересматривала события приливных нарушений (TDE), которые произошли за последние несколько лет. TDE относится к событию, когда черная дыра яростно разрывает на части звезды, подошедшие слишком близко.

Анализируя радиоданные с очень большого массива (VLA) в Нью-Мексико, они обнаружили, что черная дыра таинственным образом вернулась к жизни в июне 2021 года. Затем они подали заявку на «усмотрение директора» с различными телескопами, что является приоритетным запросом. для времени телескопа для событий, которые не могут ждать. По словам Сендес, заявки были приняты сразу.

Астрофизики изучают TDE с помощью радиотелескопов более десяти лет и иногда обнаруживаем, что они светятся в радиоволнах, когда извергают материал. Это происходит во время поглощения звезды черной дырой.

«У AT2018hyz первые три года было радиомолчание, а теперь он резко засветился, став одним из самых радиосветящихся TDE, когда-либо наблюдавшихся», – заявили ученые.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые заявили, что черная дыра может свободно плавать по галактике.