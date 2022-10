Черная дыра разорвала звезду на части и спустя годы вспыхнула, извергая материю

Черная дыра выбрасывала материал со скоростью, близкой к половине скорости света.

Об этом 20 октября сообщает Центр Астрофизики в «Твиттере«.

Ученые удивлены, что им удалось наблюдать такое явление впервые. Процесс требует дальнейшего изучения.

«Это застало нас врасплох — никто никогда не видел ничего подобного раньше», — сказала Иветт Сендес, научный сотрудник Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики.

Исследователи сообщают, что черная дыра выбрасывает материал, который движется со скоростью, равной половине скорости света, но они не уверены, почему этот выброс был задержан на несколько лет. Это противоречит тому, что ученые до сих пор знали о пищевом поведении черных дыр, феномене, который Сендес сравнивает с отрыжкой после еды.

A black hole is burping up the remains of a star that it shredded and consumed nearly 3 years ago. “This caught us completely by surprise — no one has ever seen anything like this before,» says astronomer Yvette Cendes.

Learn more about the phenomenon: https://t.co/FaOeV9TEWX pic.twitter.com/9aJYZ0Y41M

— Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (@CenterForAstro) October 13, 2022