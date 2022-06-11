Ученые заявили, что черная дыра может свободно плавать по галактике

Когда большие звезды коллапсируют, считается, что они оставляют после себя черные дыры. Если это так, то по всему Млечному Пути должны быть разбросаны сотни миллионов таких звезд, оставшихся после смерти этих звезд.

Ученые, возможно, нашли первую «свободно плавающую» черную дыру, поскольку она движется вокруг нашей галактики Млечный Путь.

Об этом сообщает Independent.

Исследователи считают, что они заметили такую ​​«свободно плавающую» черную дыру, летящую через галактику со скоростью 100 000 миль в час. Она была обнаружена с помощью гравитационного микролинзирования.

Объект находится в нашей галактике, но все еще в тысячах световых лет от нас. Однако открытие предполагает, что статистически ближайший к нам такой объект должен находиться на расстоянии менее 80 световых лет.

По мнению одной группы ученых, это где-то между 1,6 и 4,4 раза больше массы нашего Солнца. Другой, используя те же данные, считает, что она ближе к 7,1 солнечной массы.

Оценки меньшего размера означают, что объект все же может оказаться нейтронной звездой, а не черной дырой. Но с последними, более крупными вычислениями, это определенно была бы черная дыра.

Что бы это ни было, этот объект является первым таким «призраком» — темными, плотными остатками мертвой звезды, — который когда-либо был замечен блуждающим по нашей галактике без пары с другой звездой.

«Это первая свободно плавающая черная дыра или нейтронная звезда, обнаруженная с помощью гравитационного микролинзирования», — сказал один из ученых.

«С помощью микролинзирования мы можем исследовать эти одинокие компактные объекты и взвешивать их. Я думаю, что мы открыли новое окно в эти темные объекты, которые нельзя увидеть иначе».

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