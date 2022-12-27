Что будет со здоровьем, если долгий период принимать обезболивающие

В некоторых случаях это связано с серьезными рисками.

Обезболивающие, называемые нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), являются самым известным классом препаратом, который снимает боль. Однако вследствие длительного приема они могут негативно повлиять на здоровье.

Об это сообщает Ualberta.

Прием НПВС допускается в период от 7 до 15 дней, потому что за такой срок они не представляют угрозу. Однако порой требуется их принимать намного дольше. Например, пациентам с болезнями суставов и позвоночника, что может длиться годами, а в случае некоторых сердечных заболеваний приходится постоянно употреблять аспирин.

Длительное применения НПВС в стандартных дозах составляет срок от 12 до 18 месяцев. В этом случае увеличивается риск развития побочных эффектов и некоторых болезней.

Например, из-за длительного применения НПВС повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у здоровых людей. В частности, это инфаркт миокарда и инсульт, сердечная недостаточность, повышенное давление, фибрилляция предсердий и тромбоз.

Лекарства из группы НПВС различают по уровням риска осложнений, но насколько велика эта разница – специалистам неизвестно. В 2013 году в рамках обширного анализа 300 тысяч пациентов эксперты сделали вывод об увеличении риска сердечно-сосудистых проблем у тех, кто употреблял высокие дозы диклофенака и ибупрофена.

Помимо этого есть риск желудочно-кишечного расстройства. Длительный прием НПВС может стать причиной развития гастрита или язвенной болезни, а порой даже кровотечения. Самой распространенной жалобой после длительного приема НПВС является боль в желудке, а после нее – изжога.

Риски повышаются примерно спустя месяц приема НПВС, что особенно свойственно пожилым людям, у которых риск гастрита или язвы выше в 3-5 раз. Еще одним осложнением от длительного приема НПВС называют снижение функции почек, а иногда их повреждение с развитием ОПН, когда почки полностью прекращают функционировать.

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