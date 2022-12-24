Почему алкоголь нельзя совмещать с лекарствами

Женщины и пожилые люди считаются более склонными к осложнениям при совмещении лекарств с алкоголем.

Некоторые лекарства нельзя употреблять вместе с алкогольными напитками, это может критично сказаться на здоровье.

Об этом информирует Science Alert.

Одни алкогольные напитки могут не оказать вредного воздействия, но другие рискуют привести к опасному для жизни отравлению.

При приеме лекарства оно попадает в желудок, откуда переносится в печень, метаболизируется и расщепляется, прежде чем попасть в кровь. Дозировка каждого лекарства рассчитывается исходя из степени метаболизма, происходящего в печени.

Алкоголь также попадает в печень и там расщепляется, что может серьезно повлиять на метаболизм лекарства.

Отдельные препараты могут перерабатываться в большей степени, что может привести к недостаточному количеству препарата в кровотоке, чтобы быть эффективным. Другие лекарства, наоборот, метаболизируются меньше, а значит вы рискуете получить передозировку.

Кроме того, некоторые эффекты алкоголя (например, сонливость) могут накладываться на аналогичные свойства лекарства.

Будет ли у вас взаимодействие и какое именно, зависит от многих факторов. К ним относятся лекарство, которое вы принимаете, доза, количество выпитого алкоголя, ваш возраст, гены, пол и общее состояние здоровья.

Женщины, пожилые люди и люди с заболеваниями печени более склонны к лекарственному взаимодействию с алкоголем.

Многие лекарства взаимодействуют с алкоголем независимо от того, прописаны ли они вашим врачом или куплены без рецепта, например, растительные препараты.

1. Лекарства + алкоголь = кома, смерть

Употребление алкоголя с лекарствами, которое угнетают центральную нервную систему, могут иметь аддитивный эффект. В этом случае возможна повышенная сонливость, замедление дыхание и сердцебиения, а в крайних случаях — кома и смерть. Следует обратить внимание на лекарства от депрессии, тревоги, шизофрении, нарушений сна, аллергии, гриппа.

2. Лекарства + алкоголь = усиление эффекта

Снотворное не следует соединять с алкоголем. Например, золпидем категорически нельзя соединять с алкоголем. Редкие, но серьезные побочные эффекты — странное поведение во время сна, например, хождение во сне, увеличиваются при употреблении алкоголя.

3. Лекарства + пиво = высокое давление

Некоторые виды лекарств взаимодействуют только с некоторыми видами алкоголя. В частности, лекарства от депрессии, такие как фенелзин, транилципромин и моклобемид, антибиотик линезолид, препарат от болезни Паркинсона селегилин и противораковый препарат прокарбазин.

4. Лекарства + алкоголь = длительный эффект

Употребление алкоголя с такими лекарствами, как например метронидазол, провоцирует тошноту, рвоту, покраснение, одышку или головокружение, сердце может биться быстрее, чем обычно, или может упасть кровяное давление.

Даже если вы уже закончили лечение и прошло 24 часа, лекарство все равно остается в крови и вызовет негативную реакцию организма.

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