Что, если сегодня Новый год, а вы не успели?

Что делать, если Новый год на пороге, а у вас совсем не было времени на подготовку праздничного стола? На самом деле оригинальные и изысканные блюда можно сделать очень быстро – в микроволновой печи.

Известный французский шеф-повар Жак Марсель Дюран делится несколькими рецептами блюд для микроволновки, которые не только выручат вас, но и смогут достойно украсить новогодний стол.

Pommes de terre rustiques

Сегодня картофель в самых разных видах является неотъемлемой частью почти любого стола. Я рекомендую вам приготовить Pommes de terre rustiques – всего за 20 минут.

Вам понадобится: 600 г картофельных клубней среднего размера. 2 чайные ложки паприки, чайная ложка соли, по щепотке черного и белого перца, 3–4 зубчика чеснока, 25 мл оливкового масла.

Приготовление: неочищенный картофель помойте и нарежьте дольками. Положите в миску, добавьте соль, черный и белый перец, паприку и растительное масло. Тщательно перемешайте. Выложите картофель ровным слоем в посуду для микроволновой печи и накройте крышкой. Поместите в микроволновку и готовьте при мощности 800 Вт в течение 10 минут. Через указанное время проверьте готовность картошки. При необходимости отcailleправьте в микроволновую печь ещё на 3–5 минут. Когда картофель готов, посыпьте его измельченным чесноком и перемешайте. Перед подачей на стол украсьте зеленью и тертым пармезаном. Это блюдо часто подают с чесночной колбасой, которую можно обжарить или слегка запечь в микроволновке с функцией духовки.

Champignons aux œufs de

Шампиньоны с перепелиными яйцами – прекрасная закуска для новогоднего стола. Я даю рецепт на 5 человек, но вы можете приготовить это блюдо для любого количества гостей, скорректировав количество ингредиентов.

Вам понадобится: 5 шампиньонов и 5 перепелиных яиц, 30 г тертого чеддера или другого тёртого сыра. Приготовление: шампиньоны помойте и очистите. Выньте ножки. Шляпка должна остаться целой. Из шляпки также извлеките часть мякоти и измельчите её вместе с грибными ножками. Положите в посуду для микроволновки с небольшим количеством растительного масла и поставьте в печь на 2–3 минут при мощности 600 Вт. Затем смешайте грибной фарш с тертым сыром, при необходимости подсолите и наполните смесью шляпки грибов. Затем в каждую шляпку аккуратно, не повреждая желтка, вбейте перепелиное яйцо. Слегка посолите и поставьте шампиньоны с перепелиными яйцами в микроволновую печь на 4–5 минут при мощности 600 Вт. Подавайте, украсив зеленью.

Du poulet a la mayonnaise et tomate

Курица в соусе с томатами и майонезом провансаль, которую вы сможете приготовить за полчаса. Конечно, в идеале майонез должен быть домашним, но мы же говорим о быстрых блюдах…

Вам понадобится (на 2 порции): куриное филе — 300 г (1 шт.), помидоры — 120 г, томатный соус (который вам нравится) — 2 ст. ложки, майонез провансаль — 1 ст. ложка, чеснок — 1 зубчик, паприка сладкая молотая — 1 ч. Ложка, приправа для курицы — 0,5 ч. ложки, соль – 1/4 ложки (по вкусу), по щепотке крупномолотого чёрного и белого перца.

Приготовление: куриное филе нарежьте кусочками средних размеров, положите в миску и перемешайте с майонезом и кетчупом. Затем добавьте нарезанные кубиками помидоры, приправу для курицы, паприку, соль и молотый перец, измельченный чеснок. Тщательно перемешайте. Выложите в посуду для микроволновки, накройте крышкой и поставить в печь на 10 минут при мощности 850 Вт (или на 12 минут при 800 Вт). Достаньте, перемешайте и поставьте еще на 5 минут (или на 6 при 800 Вт). Желательно использовать микроволновую печь, где нагрев распределяется равномерно. Подавать можно с разнообразными гарнирами, в частности и с Pommes de terre rustiques.

А сейчас, в канун Нового года, мировой лидер в области технологий компания Samsung Electronics Co. Ltd., предлагает израильским хозяйкам две микроволновые печи, которые не только позволят приготовить эти и многие другие блюда, но и помогут круглый год экономить время ка кухне.

Микроволновая печь Samsung Hot Blast MC28M6055CK/CW объемом 28 литров является одновременно и духовкой, и грилем. Она оборудована технологией Hot Blast, эксклюзивной системой Samsung. Это мощный турбонаддув камеры, который обеспечивает циркуляцию горячего воздуха для быстрого приготовления и выпекания, как в обычной духовке. В ней установлен также Grill Wide — первый в мире огромный мощный верхний нагревательный элемент для быстрого приготовления на гриле и запекания, как в духовке. Эксклюзивная технология Slim Fry от Samsung – система умной духовки для приготовления разнообразных полезных и вкусных блюд без использования жира, легко и удобно. Внутренняя камера покрыта керамической эмалью, которая не царапается, легко моется и хорошо сохраняет тепло. 3D HEATING-TDS — это трехочаговая система, равномерно распределяющая энергию по пространству печи для быстрого и равномерного приготовления и разогрева. Печь оснащена десятками вариантов программ приготовления и разогрева самых различных блюд, которые справятся с любой задачей. И это далеко не полный список ее возможностей.

Микроволновая печь Samsung Bespoke MS23T5018AG/AW/AP объемом 23 литра. Печь оборудована системой Home Dessert – 10 программ приготовления домашних блюд и Auto Cooking – 18 программ автоматического приготовления здоровой пищи с сохранением витаминов и минералов. В печи установлена трехфокусная система излучения T.D.S для равномерного и качественного распределения тепла и быстрого нагрева. Внутренняя камера покрыта керамической эмалью, которая не царапается, легко моется и сохраняет тепло, а также эксклюзивной системой Samsung DEODORIZE для нейтрализации запахов.

В канун Нового 2023 года компания Samsung желает вам:

Готовьте вкусно. Готовьте быстро. Готовьте с удовольствием.