Что надо выпить перед сном, чтобы вывести из печени токсины

Печень отвечает за несколько функций организма, включая очищение крови, синтез белка, переваривание жиров и метаболизм жиров, углеводов и белков.

Употребление большого количества вредной, нездоровой и жареной пищи, а также чрезмерное употребление алкоголя приводит к перегрузке печени. Вот почему так важно вывести токсины из печени.

Об этом пишет womanel.

Пейте эти напитки перед сном, чтобы очищение происходило прямо во время сна:

Мятный чай

Листья мяты перечной богаты эфирными маслами, которые помогают в выполнении функций детоксикации, а также поддерживают пищеварение. В кастрюле вскипятите воду, а затем добавьте 2 столовые ложки листьев мяты. Пусть настоится некоторое время. Выпейте за полчаса перед сном.

Чай с куркумой

Куркума, веками используемая в Аюрведе, является мощной специей. Один из лучших способов избавиться от токсинов в нашем организме – ежедневно пить чай с куркумой. В стакан кипятка добавьте щепотку куркумы. Добавьте мед и наслаждайтесь.

Имбирно-лимонный чай

Эта смесь помогает уменьшить вздутие живота, ускоряет обмен веществ и предотвращает болезни. В стакан кипятка добавьте сок половинки лимона и дольку имбиря. Перемешайте, дайте настояться 15 минут и выпейте перед сном.

Напиток из овсянки и корицы

Овес богат клетчаткой, минералами и витаминами, которые помогают очищать кишечник и печень, улучшают пищеварение. Поскольку в овсе содержится несколько питательных элементов, это идеальный детокс-напиток, который помогает вывести токсины из организма.

В миску с кипящей водой добавьте чайную ложку органического овса. Оставьте на 2-3 часа. Затем процедите овес, добавьте чайную ложку корицы, немного воды и выпейте.