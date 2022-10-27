Что случится, если полностью отказаться от сахара: ответ медиков

Есть люди, которые не представляют свою жизнь без сладостей, а есть те, кто даже смотреть на них не может. Так какое значение на организм оказывает сахар и что будет, если отказаться от него навсегда?

Сахар пользуется популярностью во всех странах еще с давних времен. Его родиной считается Индия, где его получали из тростника. В Европе тростниковый сахар даже считался лекарственным средством.

Об этом пишет Вести-UA.net.

В нашем организме сахароза достаточно быстро расщепляется на глюкозу и фруктозу. В малых количествах сахар полезен, поскольку глюкоза помогает печени поддерживать барьерную функцию. Он образует в печени парные глюкуроновые кислоты, которые не дают токсичным веществам влиять на наш организм. Поэтому сахар иногда советуют при отравлениях.

На самом деле, он является важным питательным элементом для клеток наших тканей. Он нужен для того, чтобы наш организм мог спокойно работать и выполнять нужные функции. Но при употреблении сахара в больших количествах могут начаться проблемы с организмом, предупреждают медики.

Из-за повышения глюкозы в крови, происходит изменение проницаемости стенок артерий. Это может вести к склеиванию тромбоцитов и сопутствующим этому болезням. Также, из-за излишнего употребления сахара, есть вероятность набора лишнего веса, особенно при отсутствии физических нагрузок. Наша поджелудочная железа выделяет важный гормон, который регулирует углеводный обмен. Этот гормон называется инсулин. Он помогает преобразовывать глюкозу в печени в гликоген, а оставшуюся часть в жир.

При чрезмерном употреблении сахара, наш организм начинает вырабатывать такое количество инсулина, что наши органы перестают на него реагировать вовсе. Следовательно, возникает сахарный диабет.

При отказе от сахара становится меньше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Также, снижается риск развития сахарного диабета. Следует учитывать, что сахар это не только белый песок или кубики, но и один из ингредиентов различных продуктов. Стоит отказаться от газировки, покупных соков, кондитерских изделий. Учёные отмечают, что при отказе от сахара нормализуется сон, восстанавливается сердечный ритм, снижается возможность появления болезни Альцгеймера.

Врачи говорят: оптимальным вариантом будет не полный отказ от сахара, а использование его заменителей, употребление натуральных продуктов, в котором содержатся нужные организму вещества. Ведь суточная норма сахара будет у каждого человека своя, поскольку это зависит от возраста и даже пола.