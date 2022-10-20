«Чудотворные эликсиры»: названы семь напитков, укрепляющих сердце

Подарите своему сердцу жизнь с этими семью полезными для сердца напитками.

«Поверьте нам, эти напитки могут оказаться чудотворными эликсирами для вашего сердца во всех смыслах», — пишет медпортал HealthShots.

Кофе. Это доказанный факт, что если пить кофе в меру, он может стать одним из самых полезных напитков. Что ж, 2 чашки в день без сахара и молочных продуктов — это то, что вам нужно, чтобы ваше сердце работало. Это потому, что кофе насыщен антиоксидантами, которые помогают восстанавливать клетки. На всякий случай, если вы или кто-то страдает от гипертонии, то следует отказаться от кофе.

Зеленый сок для здоровья или протеиновый смузи. Возьмите любой овощ зеленого цвета, добавьте его в блендер, и вуаля, ваш зеленый сок готов. Этот напиток определенно богат клетчаткой, железом и кальцием. Эти питательные вещества помогут уменьшить воспаление в вашем теле, и ваше сердце останется вечно молодым!

Яблочный, свекольный и морковный сок.

Чай из гибискуса: это может стать сюрпризом, но чай из гибискуса может сотворить чудо для вашего сердца. Этот чай улучшает кровоток, снижает уровень холестерина и кровяное давление. Так что в принципе, это идеально подходит и для вашего сердца.

Чай матча: он отлично подходит для похудения, потому что помогает снизить уровень вредного холестерина в организме. Если уровень вредного холестерина снижается, это автоматически положительно влияет на ваше сердце.

Сок папайи: слышали о ликопине? Папайя насыщена этим, и, конечно же, это то, что нужно вашему сердцу. Ликопин обладает свойствами, улучшающими кровоток. Было обнаружено, что регулярное употребление сока папайи помогает значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранатовый сок. Помимо полифенолов и других питательных микроэлементов, гранаты богаты специальными антиоксидантами, которые, как известно, уменьшают закупорку артерий. Они также помогают поддерживать мягкость артерий и контролировать кровоток.