Денежные переводы от богатых к бедным могут увеличить счастье бедных — исследование

Группа исследователей из Университета Британской Колумбии, работающая с двумя богатыми донорами, обнаружила, что перевод денег от богатых людей к бедным может повысить уровень счастья, о котором сообщают бедные люди, получающие деньги.

Работа ученых была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Есть старая пословица, которая гласит: «Счастье не купишь». Но это может быть не так, по крайней мере, для самых бедных людей. Кроме того, в течение многих лет люди спорили о влиянии денег на уровень счастья. Некоторые исследования показали, что богатые не счастливее всех остальных.

Но такие исследования иногда упускают из виду влияние увеличения количества денег на людей, которые могут принести наибольшую пользу, — на бедных. Чтобы измерить это влияние, исследователи заручились поддержкой двух богатых доноров, которые вместе пожертвовали 2 млн долларов на исследование. Затем часть этих денег распределялась между подданными.

200 человек получили по 10 000 долларов каждый с единственным условием, что они должны ежемесячно сообщать о любых изменениях уровня счастья, которые они испытали из-за внезапного подарка. Каждого также попросили заполнить окончательный отчет шесть месяцев спустя.

Те, кто был выбран для получения денег, жили в бедных странах, таких как Кения и Индонезия, а также в богатых странах, таких как США, Канада и Австралия. Каждому из получателей также было предложено потратить весь подарок в течение трех месяцев. Исследователи также заручились поддержкой контрольной группы людей из тех же мест, что и те, кто получил деньги, но сами денег не получили.

Изучая отчеты, исследователи обнаружили, что люди, живущие в самом низу экономической шкалы, сообщали о гораздо большем увеличении счастья после получения денег, чем люди, живущие намного выше, — в среднем в три раза больше. С другой стороны, люди, живущие на зарплату более 123 000 долларов, сообщили о незначительных изменениях в уровне своего счастья. Исследователи также обнаружили, что в целом удовлетворенность жизнью улучшилась на 0,36 балла для группы в целом.

Исследователи предполагают, что их эксперимент показывает, что экономические планы сообществ или правительств по передаче богатства от богатых к бедным могут привести к резкому увеличению удовлетворенности жизнью для большинства их избирателей.

