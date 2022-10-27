Новый опрос показал, что стоимость жизни в Израиле беспокоит почти половину избирателей

Почти половина избирателей Израиля — 49% — говорят, что экономический кризис является самой тревожной проблемой на данный момент. Стоимость жизни намного важнее других проблем для избирателей.

Последнее время ситуация с ценами только ухудшилась.

Новый опрос проведен для Israel Hayom.

Далеко за стоимостью жизни стоят другие вопросы, которые беспокоят израильских избирателей: ситуация с безопасностью и дипломатический конфликт получили наивысшие оценки у 19% респондентов, а разногласия в стране — 12%.

За ними следуют управление в Негеве, Галилее и смешанных городах (9%), иранская угроза (3%) и транспортные проблемы (2%). Остальные шесть процентов респондентов отдали приоритет другим вопросам.

Издание также отметило, что нынешние выборы отличаются от предыдущих тем, что на первый взгляд почти каждая семья в Израиле борется с высокой стоимостью жизни. В то же время крупные партии почти не обсуждали экономические вопросы по сравнению с другими проблемами, затрагивающими израильское общество.

В опросе приняли участие 1201 респондент, представляющий взрослое израильское общество. Он имеет погрешность 2,7%. В дальнейшем эксперты планируют провести новое исследование, но сроки не назвали.

Ранее «Курсор» сообщал, насколько население Израиля довольно жизнью. К концу 2024 года население государства составит 10 миллионов жителей, а к 2065 году это количество удвоится и составит 20 миллионов.

Данные показали, что 89,3% израильских граждан довольны жизнью, и этот показатель среди евреев выше (91,5%), чем среди арабов (70,7%). Это также подтверждает, что 70,4% евреев удовлетворены показателями своего финансового положения по сравнению с 51,1% арабов.