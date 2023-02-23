Детсады и школы Израиля 24 февраля будут работать: забастовку отменили

23 февраля Министерство финансов и представители Центра местного самоуправления провели переговоры, но они оказались безрезультатными. Несмотря на это, детские сады и школы будут работать 24 февраля по всей стране.

Об этом сообщает «Детали«.

Так, изначально представители переговорной группы сообщили, что продолжат забастовку муниципальных учреждений, школ и детских садов. Также организаторы были намерены 24 февраля обсудить новые протестные меры. Однако, в пятницу, вечером, представители Центра заявили, что забастовка будет отменена.

«Мы достигли полного понимания, завтра система образования вернется к полной работе», — говорится в сообщении.

Позже в Центре уточнили, что забастовка отменена только на один день, поскольку во время переговоров удалось достигнуть компромисса по оплате труда помощниц воспитателя в детских садах. В то же время по другим вопросам соглашений достигнуто не было, в результате чего с 26 февраля в Израиле могут возобновиться забастовки.

Также ожидается, что в этот день к зданию канцелярии главы правительства в Иерусалиме прибудут мусоровозы и желтые школьные автобусы с протестующими.

Накануне было завялено, что все учебные заведения, от детских садов до средних школ, находящихся в ведении Министерства образования, будут закрыты из-за забастовки местных властей. Так, главы местных властей требуют нового договора о заработной плате для помощниц воспитательниц в детских садах и учреждениях специального образования, а также ускорения переговоров о зарплате для учителей 9-12 классов, которые работают на местных властях. Также протестующие хотят дополнительного финансирования для строительства классных комнат и увеличения бюджета на школьный транспорт в связи с ростом цен.