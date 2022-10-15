Диетолог дал совет: как без сложных диет избавиться от лишнего веса

Существует большое количество диет: некоторые безопасны и эффективны, а другие могут привести к проблемам со здоровьем. Главное же, что после диеты вес возвращается, ведь нужно не просто на определенное время ограничить себя, а изменить свое отношение к питанию.

Диетолог отмечают, что голодные и низкокалорийные диеты опасны тем, что вес после них возвращается очень быстро. И зачастую сбросить его повторно будет сложнее. Все дело в том, что организм привыкает к нехватке калорий и в реагирует замедлением обменных процессов. А при замедленном метаболизме калории сжигаются медленнее. В итоге и жир уходит очень долго и мучительно.

Об этом пишет znaj.

Диетологи рекомендуют подобрать для себя диету, которой вы сможете придерживаться без труда длительное время. Отличным способом может быть метод тарелки.

Идея метода тарелки заключается в том, что берется обычная тарелка для вторых блюд и условно разделяется пополам. Одну половину еще раз разделить пополам. Получаете три части. Наибольшая доля принадлежит фруктам и овощам. Это могут быть свежие, тушеные, печеные или жареные.

Одну маленькую частичку отведите под сложные углеводы: макароны, хлеб, крупы и картофель. Другая маленькая частичка принадлежит белкам: домашний сыр, сыр, рыба или мясо.

Для улучшения темпа похудения нужно избегать большого количества соусов и масел. Также пейте несладкие напитки, обычную воду. Так питаться можно четыре раза в день.

Также мы информировали о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.