Диетолог дала рекомендации, как правильно употреблять имбирь

21:40, Сегодня
Общество
имбирь фото
Фото: pixabay.com

Диетолог Ирина Бережная отметила, что имбирь в виде светло-коричневых мясистых корневищ стал обычным товаром на полках магазинов пару десятков лет назад.

В сезон простуд рекомендуется для профилактики использовать народные средства: имбирь, лимон, мед. Как и кому может навредить употребление имбиря, подробно рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Об этом сообщает издание Actualnews.

Специалист перечислила полезные свойства имбиря: корневище содержит витамины группы В, С, Е и К, цитраль и гингерол, который способствует снижению веса. В имбире содержатся терпены, которые успешно применяются как в косметологии, так и в качестве составляющих при производстве медицинских отхаркивающих, антигельминтных препаратов. Острый вкус имбиря, обусловленный наличием в составе гингерола, стимулирует выработку желчи, улучшает пищеварение, повышает аппетит.

По ее словам, прием имбиря с чаем и лимоном способствует ощущению тепла во всем организме, помогая согреться при простуде и ознобе.

«Можно потреблять при простудах, но, как правило, заваривается в чай в небольшом количестве. Вместе с медом и облепихой может давать приятный терпкий вкус для того, чтобы немного облегчить першение в горле», — пояснила диетолог.

Но, как врач-гастроэнтеролог, Ирина Бережная не могла не предупредить о последствиях неправильного и чрезмерного употребления имбиря.

По словам диетолога, имбирь нежелателен при любых обострениях заболеваний ЖКТ: язва, колит двенадцатиперстной кишки, гастрит, а также желчекаменная болезнь.

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — объяснила Бережная.

Врач порекомендовала воздерживаться от приема имбиря при беременности во втором и третьем триместре, так как это может спровоцировать выкидыш. Людям с гипертонией II и III типа следует употреблять имбирь с крайней осторожностью, — входящие в его состав вещества способны разжижать кровь, что при одновременном приеме препаратов гипотензивного свойства может резко снизить давление.

В заключение врач добавила, что несмотря на несомненную пользу имбиря, все таки это продукт не для ежедневного употребления.

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