Диетолог из Индии поделилась секретом, как есть досыта и не набирать вес

Главной ошибкой специалист считает пропуск приемов пищи, жесткие ограничения и отказ от ряда продуктов из-за их калорийности.

Индийский диетолог Нэнси Дехра поделилась простым советом для желающих похудеть, который позволяет есть досыта.

Об этом пишет The Indian Express.

Отмечается, что в попытке потерять вес, многие люди пропускают приемы пищи и ограничивают себя в отдельных продуктах, однако, по мнению экспертов, этот путь не эффективен и может привести к проблемам со здоровьем.

Вместо диеты Дехра предлагает практиковать контроль порций. Она советует две трети тарелки заполнять едой, богатой белком, овощами и салатом, а оставшуюся часть – «любимыми углеводами».

Начинать прием пищи нужно именно с овощей и белков, которые хорошо насыщают, а затем переходить к калорийной пище, под которую отведена последняя треть тарелки. При таком методе человек перестает объедаться и незаметно для себя снижает общую калорийность порции.

«Этот метод не требует особых усилий, удобен и обеспечивает разнообразие», – заявила Дехра.

Она объяснила, что большинство людей, как правило, сначала едят блюда, богатые углеводами, быстро насыщаются и недополучают белков и жиров.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.