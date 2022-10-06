Диетолог назвал категории людей, которым нельзя есть торты и пирожные

Злоупотреблять сладостями нельзя, потому что сахар в большом количестве негативно влияет на многие системы организма и может привести к развитию серьезных заболеваний. Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал категории людей, которым торты и пирожные вообще нельзя есть.

Об этом сообщает издание ku66.

По его словам, сладости в рационе следует исключить детям и женщинам после 50 лет с лишним весом и отягощенной наследственностью к сахарному диабету. Также сладкое должны ограничивать мужчины старше 50 лет, особенно, если уже есть абдомальное ожирение, в анамнезе гипертоническая болезнь или атеросклероз сосудов.

Отказаться от сладких кондитерских изделий следует и детям. Врач говорит, что производитель добавляет в выпечку вредное для здоровья пальмовое масло и трансжиры. Сочетание этих добавок ведет к ожирению, возникновению сосудистых бляшек, гипертонии и другим болезням, которые приближают человека к старости.

Слишком сладкие и чрезмерно жирные продукты вредны не только страдающим хроническими заболеваниями, но и относительно здоровым людям.

«Курсор» писал ранее, что диетолог Дарья Русакова не рекомендует увлекаться сладостями, иначе это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Но есть люди, которым сложно отказаться от различных вкусностей. Что в таком случае делать?