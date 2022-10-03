Диетолог рассказала, чем можно заменить сладости в рационе

Диетолог Дарья Русакова не рекомендует увлекаться сладостями, иначе это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Но есть люди, которым сложно отказаться от различных вкусностей. Что в таком случае делать?

Об этом сообщает Healthystyle.

Согласно утверждению специалиста, лучше отдать предпочтение свежим фруктам, ягодам или фруктовым чипсам без сахара.

Диетолог сообщила, что в первой половине дня можно выбрать сухофрукты и орешки. В рацион стоит добавить натуральный горький шоколад, в состав которого входят орехи и изюм. В продукте не содержатся вредные добавки и большое количество сахара.

Врач отметила, что напитки с высоким содержанием сахара негативно воздействуют на состояние здоровья человека. При их употреблении повышается уровень глюкозы в крови, а также это может спровоцировать возникновение метаболических синдромов и сахарный диабет.

Врач рекомендует ограничить употребление пирожных с кремом. Русакова утверждает, что из-за сахара и трансжиров, входящих в их состав, развивается ранний атеросклероз, а дрожжи приводят к появлению лишнего веса. Не стоит употреблять сладости, содержащие синтетические компоненты, ароматизаторы, красители и пищевые добавки.

Большим количеством полезных свойств обладает мармелад, который приготовлен из натуральных компонентов с пектином и агар-агаром, а также пастила. С их помощью можно вывести токсины и нормализовать работу кишечника.

«Курсор» писал ранее, что зависимость от сладостей может приводить к алкоголизму.