Диетолог перечислила продукты, которые очень опасно есть на голодный желудок

Одним из таких продуктов является кофе, который многие из нас привыкли употреблять сразу после пробуждения, еще не позавтракав.

Диетолог Анна Белоусова рассказала о продуктах, которые не рекомендуется употреблять натощак.

Об этом пишет Вести-UA.net.

По мнению специалиста, одним из таких продуктов является кофе. Этот напиток, если выпить его на голодный желудок, уменьшает аппетит, поэтому его надо употреблять после завтрака – в этом случае кофе не нанесет вреда организму.

Также Белоусова посоветовала не употреблять утром острые приправы и соусы. Дело в том, что эти продукты увеличивают вероятность развития гастрита или язвы. Они могут встречаться в разнообразных бутербродах. Это прямехонькая дорога к гастриту, подчеркнула диетолог.

Помимо этого, очень вредна натощак сладкая газированная вода. Данный напиток вызывает икание и отрыжку. Если пить каждый день газировку натощак, то в разы увеличивается риск возникновения гастрита или язвы.

Белоусова призвала правильно употреблять соки из цитрусовых фруктов. Их следует пить вместе с полноценным завтраком. При этом сами соки должны быть натуральными, а пить их лучше через соломинку: это позволит избежать возможных проблем с зубами.

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