Диетолог перечислила продукты, которые опасно греть в микроволновке

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые не стоит греть в микроволновке перед употреблением, потому что они могут навредить здоровью.

Пользоваться микроволновкой просто и быстро, а при современном ритме жизни — это еще и очень удобно. Но есть продукты, которые не стоит разогревать, потому что при термической обработке они могут повлиять на работу организма.

Об этом сообщает издание Storinka.

Диетолог Елена Соломатина заявила, что разогретые в микроволновке редис, свекла и сельдерей могут навредить состоянию здоровья при их употреблении.

Специалист отметила, что данные продукты при термической обработке в микроволновке влияют на нервную систему. Содержащиеся в них вещества при разогревании могут повредить также почки или вызвать отравление.

«В картофеле и баклажанах содержится соланин. Он становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты в свекле, моркови, редисе, сельдерее переходят в нитрозамины — канцерогенное вещество. Оно повреждает нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных может спровоцировать гибель плода. Такие продукты не стоит даже оставлять на солнце», — подчеркнула Соломатина.

Также она добавила, что ферментированные продукты — квашенные и кисломолочные продукты — теряют свойства при разогревании их в микроволновке. Процесс уничтожает полезные бактерии.

«Курсор» писал ранее, какие продукты не стоит замораживать, потому что они теряют свои полезные свойства.