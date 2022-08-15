Врач назвал продукты, которые после заморозки превращаются в отраву

Гастроэнтеролог Сергей Лопатин перечислил продукты, которые не стоит замораживать, потому что они теряют свои полезные свойства.

Многие хозяйки замораживают сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. Но при замораживании они сохраняют свои полезные свойства и не теряют вкусовые качества. Однако это касается не всех продуктов. Гастроэнтеролог Сергей Лопатин перечислил то, что оставлять в морозилке крайне не рекомендуется.

Об этом сообщает издание Storinka.

Во-первых, это касается сырых яиц. При замерзании у них треснет скорлупа, а это приведет к проникновению внутрь продукта бактерий. Сырые яйца замораживать можно, то только предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое в какую-то емкость.

Во-вторых, по словам специалиста, не стоит отправлять в морозилку мягкие сиры, потому что они расслоятся и станут уязвимыми для бактерий.

И, в-третьих, не стоит замораживать огурцы, кабачки и капусту, потому что в них содержится много воды. После размораживания они превратятся в водянистую кашу, которую нельзя будет употреблять. Да и вкусовые качества овощей будут потеряны.

Также категорически не рекомендуется повторно замораживать уже размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. В них размножаются бактерии, которые могут спровоцировать серьезные инфекции.

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